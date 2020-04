Ance Trapani dona ventilatore polmonare al Covid-Hospital di Marsala

Il Vice Presidente di ANCE Trapani – Sandro Catalano ha consegnato stamane al Covid-Hospital del “Paolo Borsellino” di Marsala, un apparecchio di ventilazione polmonare assistita, donato dal sistema Ance Sicilia. Presenti alla consegna dell’apparecchio, assieme a Sandro Catalano in rappresentanza dell’Ance, i dottori: Pietro Pipitone, Adriano Drago,Onofrio Giglio e gli infermieri: Antonina Schifano, Pietro Giacalone e Giovanni Milazzo.

“Un gesto di solidarietà – ha sottolineato Sandro Catalano – che vuole essere il nostro grazie a tutti gli operatori sanitari in prima linea in queste settimane nell’assistenza ai malati e contro la pandemia da covid/19. Un rigraziamento particolare a tutto il personale dell’ospedale liljbetano e dell’unità di pneuomologia che si sta prodigando in un lavoro immane di assistenza di tutti i malati in terapia”.

Anche il presidente provinciale Ance, l'Ing. Rosario Ferrara,









