Alcamo, in auto con un sacchetto di marijuana. Arrestata una donna

Viene fermata durante un posto di blocco e le trovano in auto un sacchetto pieno di marijuana.

E’ successo ad Alcamo, dove i Carabinieri hanno arrestato per spaccio Rossana Ania, classe 65, già con precedenti alle spalle. La donna è apparsa subito nervosa una volta fermata dai militari dell’Arma che hanno deciso di ispezionare l’auto. All’interno c’era un sacchetto con 52 grammi di marijuana. Poi i controlli si sono spostati a casa dalla donna dove sono stati trovati altri 21 grammi di marijuana. Ecco i dettagli nella nota dei carabinieri.

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ANIA Rossana, cl.65, residente in Alcamo, con precedenti di polizia.

Nello specifico, la donna è stata fermata dai militari dell’Arma, che stavano eseguendo un posto di blocco nell’ambito di un mirato servizio di contrasto al fenomeno …









