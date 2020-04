VIDEO- I commercianti consegnano le chiavi delle proprie attività al Prefetto

Si è svolta questa mattina alla presenza dei sindaci di Trapani, Erice e Valderice e una nutrita rappresentanza di commercianti del territorio la consegna delle chiavi delle attività commerciali al Prefetto Tommaso Ricciardi. Una “protesta” che vuole sottolineare le difficoltà degli imprenditori del territorio ancora costretti alle saracinesche abbassate a causa dell’emergenza Covid-19. Secondo le disposizioni contenute nel dpcm illustrato dal premier Conte domenica sera, ancora molte attività, soprattutto le piccole imprese, non potranno riaprire e ciò comporta enormi difficoltà finanziarie per le stesse che dal mese di Marzo registrano un fatturato pari a zero. Delle dispozioni, quelle contenute nel documento firmato da Conte, che valgono per tutta Italia senza distinzioni tra regioni con diverso numero di contagi in cui in maniera graduale e in sicurezza molte attività chiedevano di poter riprendere le proprie attività.

