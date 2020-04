Venerdì 1 e sabato 2 maggio torna “UDJ for Italy”. RMC101 è media partner

Rmc 101 è nuovamente media partner dell’evento UDJ FOR ITALY. Per il secondo weekend consecutivo il mondo dell’intrattenimento si unisce per altri 2 giorni di musica e beneficenza. Venerdi 1 e sabato 2 maggio ritorna UDJ FOR ITALY.

Unisciti alla maratona musicale a favore della Protezione Civile Italiana insieme a tanti DJ per continuare a raccogliere fondi da destinare alla protezione civile. Tantissimi gli artisti Italiani ed internazionali, che insieme ad altrettanti addetti ai lavori, si alterneranno per farvi compagnia in questo momento difficile.

L’evento sarà trasmesso in streaming non solo sui canali ufficiali Facebook, Twitch ed Instagram di UDJ FOR ITALY dalle 18.00 alle 03.00, ma anche sul canale 612 del digitale terrestre di RMC 101 e su rmc101.it/tv/









Leggi la notizia completa