Trapani rete solidale, continuano le donazioni

Dieci motociclisti appassionati del marchio Triumph, una vacanza sfumata per il coronavirus ed ecco che i soldi destinati al viaggio vengono dirottati verso un gesto di solidarietà.

E così Trapani Rete Solidale si arricchisce anche del contributo della Sezione Triumph Trapani.

L’importo raccolto che ha dato risultati maggiori del previsto, devoluto all’ASP e alla Croce Rossa Italiana, è stato destinato all’acquisto di un ventilatore polmonare, 15 kit mono uso per il respiratore, alcuni dispositivi di protezione individuale DPI (mascherine, tute, visiere, guanti, cuffie, calzari) e con la cifra rimanente è stato deciso di promuovere il “Carrello Solidale” con prodotti di prima necessità e alimenti per i più piccoli.

Non sono mancati altri gesti di generosità. La Polizia Municipale, tramite l’Assessore Giuseppe La Porta, ha ricevuto da un commerciante, che è voluto rimanere anonimo, 20 visiere …









