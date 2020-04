Trapani, la protesta di ristoratori e commercianti. Hanno consegnato al sindaco le chiavi delle attività

Questa mattina commercianti, artigiani, titolari di bar, albergatori, ristoratori e proprietari di altre piccole realtà commerciali hanno consegnato le chiavi delle proprie attività, in segno di protesta per i provvedimenti adottati per contenere l’emergenza coronavirus, al sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

Ieri sera, per l’ultima volta, hanno acceso le luci dei loro locali. Alla manifestazione Risorgiamo Italia, a carattere nazionale, hanno anche aderito le attività commerciali di Erice e di altre città della provincia. Tranchida ha poi incontrato il prefetto al quale ha consegnato le chiavi della città “come richiesta d’aiuto”. Aiuto che Tommasso Ricciardi non ha negato: “Porterò le vostre istanze e le vostre richieste alla Regione e sul tavolo del Governo nazionale. Comprendo il vostro disagio. Sono uno di voi”.

Anche i sindaci di Erice e Valderice, questa mattina, hanno incontrato …









Leggi la notizia completa