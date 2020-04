Tolepatì un’App per la sorveglianza clinica dei pazienti con Covid-19

Il monitoraggio dei parametri fisiologici dei pazienti con Covid-19 sarà uno degli strumenti essenziali per uscire dalla crisi causata da una delle più devastanti pandemie della storia dell’umanità. Il Cnr-Irib, grazie al lavoro congiunto di specialisti pneumologi e bioingegneri, con il supporto dell’azienda Medilink, ha messo a disposizione un’App gratuita

All’alba della proclamazione della Fase 2 per la ripartenza delle attività produttive e sociali della nostra nazione, politici, tecnici della protezione civile ed esperti degli istituti di ricerca e della sanità pubblica stanno mettendo in campo la loro conoscenza per preparare tutti gli strumenti tecnologici utili a superare la crisi e non ricadere nel baratro del lockdown.

Per cercare di affrontare questa crisi gli specialisti pneumologi e pediatri dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Irib) della sede …









Leggi la notizia completa