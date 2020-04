Sicilia, continua a lavorare nonostante il divieto. Chiusa un’agenzia immobiliare

Un’agenzia immobiliare di Bagheria continua la sua attività lavorativa ricevendo i clienti nel proprio ufficio nonostante il divieto imposto dal decreto del Governo per il contrasto al Coronavirus.

I finanziarieri hanno notato la titolare mentre faceva ingresso nell’agenzia e, poco dopo, altri due cittadini che la raggiungevano all’interno del locale.

Una volta fermati dai militari, i due si sono giustificati dicendo che erano stati convocati in sede dalla titolare per ritirare una caparra precedentemente versata relativa ad un affare immobiliare non andato a buon fine.

L’attività dell’agenzia immobiliare non è tra le attività essenziali e i militari hanno proceduto a contestare la violazione del mancato rispetto dell’obbligo di chiusura dell’attività che prevede una sanzione amministrativa che va da 400 a 3.000 euro nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura temporanea per un periodo massimo di 30 giorni. …









