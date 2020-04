Sicilia, bagarre all’Ars. Musumeci urla e se ne va …

Nel momento in cui la politica siciliana dovrebbe dare prova di maturità e approvare una manovra che dia sostegno alle famiglie, ai professionisti e alle imprese, l’Ars, l’Assemblea Regionale Siciliana, ci regala un’altra pietosa scenetta, con il presidente della Regione, Musumeci, che abbandona l’aula.

Partenza azzoppata e caduta con tonfo, è questa la prova del voto della legge di stabilità in esame all’ARS.

La maggioranza e l’esecutivo regionale, guidato da Nello Musumeci, non hanno i numeri e vanno ko già sulla votazione del secondo articolo.

L’emendamento dell’articolo è stato voluto dal gruppo parlamentare del Pd con cui si destina un milione di euro in più, per un totale di 5 milioni di euro, da destinare all’Oasi di Troina, colpita duramente dal Covid-19.

Quella somma in aggiunta è stata sottratta dal capitolo del Turismo, assessorato guidato da …









