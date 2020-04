San Vito Lo Capo, 155 operatori economici consegnano le chiavi al sindaco

Questa mattina 155 operatori economici del territorio di Macari, Castelluzzo e San Vito Lo Capo hanno consegnato le chiavi delle loro attività al sindaco Giuseppe Peraino, aderendo alla manifestazione “Risorgiamo Italia”, lanciata a livello nazionale per manifestare “preoccupazione e grande incertezza per il futuro e delusione per le azioni del Governo ritenute tardive ed insufficienti”. “Questo è un segnale forte- ha detto il sindaco Giuseppe Peraino- da parte di una comunità di persone perbene, che negli anni ha investito nel turismo, oggi si trova letteralmente in ginocchio per mancanza di liquidità. Purtroppo- ha aggiunto- i provvedimenti del Governo Nazionale non hanno dato la giusta attenzione alle problematiche del turismo, che è un’economia molto fragile, e non hanno stabilito delle regole con l’occhio rivolto alle varie realtà regionali. Credo che la Sicilia, per i casi di …









Leggi la notizia completa