Revocati al Comune di Trapani i fondi per la scuola Buscaino Campo 

Doccia fredda per il Comune di Trapani. La Regione, infatti, ha revocato il finanziamento, per un importo di quasi 400 mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria della scuola media Buscaino Campo.

L’istituto, che si trova nella zona del porto peschereccio, da troppo tempo è abbandonato e in balia di vandali e ladri che in più di una circostanza hanno saccheggiato il plesso.

Comune di Trapani e Libero consorzio comunale non hanno provveduto a reperire le risorse economiche aggiuntive per gli interventi da eseguire per coprire i maggiori costi conseguenti agli atti vandalici compiuti nell’istituto, nonché i lavori per l’adeguamento sismico.

Il costo complessivo del progetto, infatti, è di un milione di euro. Da qui, pertanto, la bocciatura del finanziamento da parte del Governo dell’Isola. .

