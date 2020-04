Paceco, in consegna le mascherine a tutte le famiglie

Inizia questa mattina, per proseguire domani (giovedì 30 Aprile) in base all’ordine alfabetico, la consegna delle mascherine di protezione alle famiglie di Paceco, attraverso tre punti di distribuzione allestiti in altrettanti locali comunali, suddivisi per iniziali di cognomi.

«Oltre tredicimila delle mascherine chirurgiche arrivate al Comune di Paceco dalla Protezione Civile regionale, sono state imbustate negli ultimi due giorni attenendoci alle prescrizioni di salvaguardia igienica – sottolinea il Sindaco, Giuseppe Scarcella – e saranno consegnate alle circa 4.500 famiglie del paese, comprese le frazioni, suddivise per numero di componenti ed inserite in appositi tabulati».

Di seguito, le postazioni per la distribuzione delle mascherine protettive, aperte dalle 9 alle 13, con rispettive giornate e lettere di riferimento:

1) Polizia Municipale (29 aprile: A. B. – 30 aprile: M. N. O.);

2) Via Amendola n. 19 (29 aprile: C. D. E. – 30 aprile: P. Q. R.);

3) Ex Museo di Preistoria,









