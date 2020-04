Ospedale Paolo Borsellino, attivato Ambulatorio di Nefrologia nel Distretto sanitario di Marsala

La direzione strategia dell’Asp di Trapani, in considerazione dell’emergenza da coronavirus che ha reso necessario rimodulare l’attività dei presidi ospedalieri del territorio, ha attivato un Ambulatorio di Nefrologia presso il Distretto sanitario di Marsala ( ex Inam).

L’iniziativa è finalizzata a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria ai pazienti in trattamento conservativo vista la temporanea interruzione dell’attività ambulatoriale all’interno del presidio ospedaliero al momento adibito a Covid-Hospital, e considerata l’importanza di un ambulatorio di nefrologia sia per ritardare l’ingresso dei pazienti in dialisi che per la prescrizione dei piani terapeutici.

L’attività ambulatoriale è gestita da personale medico e infermieristico dell’Unità operativa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Paolo Borsellino, i pazienti possono prenotare la visita telefonando all’U.O.di Nefrologia e Dialisi …









