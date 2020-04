Migranti in pericolo al largo della Libia: sarebbero 62 e tra loro 13 donne e 6 bimbi. A lanciare l’allerta è Alarm Phone: “62 persone in pericolo. Durante la notte siamo stati chiamati da una barca in pericolo in fuga dalla Libia, con 13 donne e 6 bambini”.

Secondo quanto riferito, i migranti “erano nella zona Sar maltese”. Inoltre, denuncia la Alarm Phone, “per tutta la notte abbiamo cercato di telefonare all’Armed Forces di Malta, ma non rispondono al telefono e alle mail”. Infine aggiungono: “Erano le 4.22 quando abbiamo perso i contatti con le persone in pericolo. Stavano imbarcando acqua”.

According to journalist @AngiKappa, the so-called Libyan Coastguards were planning to coordinate the interception of the boat in distress, but for unclear reasons they had to interrupt their operation. The boat is in distress in #Malta SAR and needs to be rescued to #Europe! https://t.co/KQ2ETApIz8

— Alarm Phone (@alarm_phone)









