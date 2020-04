Una squadra speciale dei vigili del fuoco di Marsala ha sanificato il Palazzo comunale e gli uffici di Sappusi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti oggi con gli specialisti NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) per svolgere la igienizzazione degli uffici comunali sia in via Garibaldi che nei locali del Settore dei “Servizi al Cittadino” di Sappusi su richiesta di collaborazione del Comune di Marsala. Tre le ore di lavoro impiegate dalla squadra dei Vigili del fuoco.









