L’A.s.d. Ammanetta Team dona 200 mascherine e visiere alle postazioni 118 di Gibellina, Salemi e Calatafimi

Gibellina. «E’ fondamentale in questo momento di estrema difficoltà per tutti, dimostrare la nostra vicinanza concreta a chi come i nostri operatori 118, convivono quotidianamente con l’emergenza Covid19». Sono queste le parole pronunciate da Tommaso Fontana, presidente dell’«A.S.D Amanetta Team Gibellina».

200 mascherine FFP2 e visiere di protezione, sono infatti state donate alle postazioni 118 di Gibellina, Salemi e Calatafimi. L’associazione sportiva che opera a Gibellina (impegnata da oltre 10 anni, in un progetto che ha lo scopo di favorire la diffusione del ciclismo e dell’atletica, con particolare riferimento alla Mountain-Bike ed al Trail Running nella Valle del Belìce), costituita oggi più di trenta soci, tre dei quali per l’appunto operatori e soccorritori 118, ha sentito la necessità di dare il proprio contributo a sostegno dell’emergenza che affrontano quotidianamente i tre & …









Leggi la notizia completa