Incendiata l’auto di un dipendente del Comune di Mazara 

E’ stata incendiata l’auto di un dipendente comunale di Mazara del Vallo, Giovanni Pantaleo, geometra. Aveva l’auto posteggiata vicino il cimitero comunale. Da qualche giorno Pantaleo è stato nominato proprio direttore del cimitero.

“Ci auguriamo che vengano accertate cause accidentali del suddetto evento; qualora così non fosse esprimiamo sin da ora piena solidarietà al nostro iscritto e condanniamo fermamente tali atti” dichiara la Cisl Funzione Pubblica.

L’incendio è avvenuto in pieno giorno, intorno alle 11 e 30 di ieri, 28 Aprile. Subito allertati i vigili del fuoco, l’incendio è stato domato in poco tempo. L’auto è andata distrutta.

Indaga la Polizia di Stato.









