Il Governo vorrebbe misurare anche l’affetto “stabile”?

L’ultima conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte è stata un pasticcio, esposizione non chiara, comunicazione interrotta da non fluidità di concetti basilari e non rassicuranti.

Il Presidente del Consiglio non ha dato una buona performance istituzionale. Il 4 maggio dovrebbe partire la fase 1 bis, poco cambia rispetto alla fase iniziale.

Ci si potrà muovere per andare a trovare i congiunti, il caos è stato servito.

Chi sono i congiunti? Nel senso stretto del termine lo chiarisce un articolo del Codice penale: “S’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.

Una definizione …









