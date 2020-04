Erice, Mannina: “Le mie proposte per aiutare le attività commerciali a ripartire”

Estendere l’esenzione dell’addizionale comunale, taglio della Tari per le attività commerciali, concedere suolo pubblico ai locali, riaprire il Ccr. Sono le proposte della consigliera comunale di Erice Simona Mannina fatta alla sindaca della città, Daniela Toscano.

In una nota Mannina chiede all’amministrazione comunale “quali manovre ha intenzione di prevedere per far fronte alla crisi economica che pervade il nostro Comune a seguito dell’emergenza coronavirus”.

Ecco le proposte di Mannina:

1. Aliquota dell’addizionale comunale

Considerato che il Comune di Erice ha fissato l’aliquota dell’addizionale comunale in forma proporzionale nel massimo consentito dalla legge e quindi allo 0,8% prevedendo l’esenzione dal pagamento della stessa per quei cittadini che non superano i redditi di euro 10.000.

A mio avviso, al fine di venire incontro ai cittadini che attraversano un momento di difficoltà economica, propongo di stabilire una aliquota addizionale su scaglioni e non proporzionale …









