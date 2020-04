Erice, il consigliere Alessandro Manuguerra chiede l’abbattimento dei tributi locali per le attività commerciali 

L’abbattimento dei tributi locali per bar e ristoranti che stanno subendo la chiusura imposta dal decreto anticoronavirus, è questa la richiesta che il consigliere Alessandro Manuguerra farà questo pomeriggio all’amministazione comunale di Erice.

Manuguerra nella seduta consiliare che si terrà oggi, in video conferenza, alle ore 18,00, tramite apposita interrogazione consiliare chiederà all’amministrazione ericina di disporre un concreto aiuto alle attività commerciali, bar, ristoranti e simili. Nello specifico proporrà l’abbattimento sostanziale di tutti i tributi locali, specie il suolo pubblico e tari.

“Il commercio cittadino, cuore pulsante del nostro territorio, – dichiara Manuguerra – deve ripartire e occorre uno sforzo notevole per evitare il collasso. L’abbattimento dovrà riguardare l`annualità 2020.

Manuguerra annuncia che chiederà nella seduta in videoconferenza che le prossime sedute di Consiglio Comunale torneranno a svolgersi in aula.

“È mia intenzione proporre …









