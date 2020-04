Elezioni amministrative a Marsala. Si voterà tra Settembre e Novembre, in due giorni

A Marsala e negli altri comuni siciliani che erano chiamati al voto a Maggio le elezioni si terranno tra Settembre e Novembre. Per evitare assembramenti si voterà in due giorni, domenica e lunedì.

In Commissione Affari Istituzionali all’Ars, è stato discusso e approvato il disegno di legge che prevede il rinvio delle elezioni amministrative in autunno. Saranno rinviate nella prima finestra utile che va dal 15 settembre al 15 novembre.

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si voterà eccezionalmente in due giorni: la domenica dalle ore 07.00 alle ore 22.00 e il lunedì successivo dalle ore 07.00 alle ore 14.00. Nell’attesa saranno prorogate tutte le cariche degli attuali sindaci, delle giunte e dei consigli comunali.

Contestualmente è anche stato approvato il rinvio delle elezioni per le Città Metropolitane e Liberi Consorzi (ex province) che si svolgeranno entro 60 giorni dalla proclamazione dei nuovi sindaci e …









Leggi la notizia completa