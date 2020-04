Didattica a distanza, pubblicate le graduatorie del bando Pon per l’acquisto di tablet pc e connessioni

Quasi 5mila gli istituti del primo ciclo finanziati

Sono disponibili già oggi, sul sito del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie relative al bando PON per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet destinati alle scuole del I ciclo, primaria e secondaria di I grado. Il bando è stato pubblicato lo scorso 17 aprile. Le domande potevano essere presentate dal 20 al 27 aprile.

Le scuole che hanno aderito sono state 4.905, pari all’87,2% dei 5.625 istituti che potevano partecipare, per un totale di finanziamenti che saranno assegnati pari a 63.679.174,05 euro. Hanno partecipato con la totalità delle scuole del proprio territorio la Regione Molise e la Provincia Autonoma di Trento. La Lombardia è la Regione a cui è stata assegnata la più alta quota di risorse, 8.172.708,71 euro. Seguono la Campania, con 8.159.729,49 euro, la Sicilia, che riceverà 7.012.685,56 euro, il Lazio, con 5.116.524,41 euro. Le …









