Debutta ” A ruote ferme- conversazioni via Skype” ospite il sindaco Enzo Alfano

Le restrizioni imposte dalla pandemia ci hanno costretto a rivedere il nostro modo di vivere e di lavorare. Così se da una parte abbiamo intensificato il livello di informazione con notizie ed approfondimenti sempre più numerosi, abbiamo dovuto rinunciare ad alcune rubriche di successo come l’appuntamento domenicale di “On the Road” che tanto successo aveva avuto. Nei nostri studi mobili si sono seduti politici, imprenditori, professionisti, sportivi che ci hanno raccontato la loro vita e si sono aperti per il nostro pubblico. Nell’impossibilità di poter riprendere al momento quel format, poiché sarebbe impossibile mantenere la distanza sociale all’interno dell’abitacolo di una vettura, abbiamo deciso di inaugurare un nuovo format: “ A ruote ferme- conversazioni via Skype” per raccontarvi il nostro territorio al tempo della pandemia. Andremo in onda due volte a settimana, il mercoled& …









