Covid-19, scarcerato un altro boss. I figli di Beppe Alfano, giornalista ucciso dalla mafia, attaccano il Governo

“Oggi, causa coronavirus, hanno scarcerato Angelo Porcino uno dei boss della cosca barcellonese”. Lo h scritto ieri mattina sul proprio profilo facebook Chicco Alfano, figlio di Beppe Alfano (in foto copertina), il giornalista di Barcellona Pozzo di Gotto ucciso dalla mafia l’8 gennaio 1993.

Nel suo post Alfano ha attaccato duramente il Ministro Alfonso Bonafede e il capo del DAP: “Adesso basta indugiare scarcerate anche Giuseppe Gullotti, boss della mafia barcellonese e mandante dell’omicidio di mio padre e Antonino Merlino killer di mio padre. Fatelo subito non aspettate la scusa del coronavirus perché tanto lo sappiamo: ciò che iniziò 28 anni fa non si è mai fermato. In un paese civile quale NON è l’Italia sarebbero già arrivate le dimissioni del ministro della Giustizia e del capo del D.A.P. Ma noi abbiamo invece il ministro del “io …









Leggi la notizia completa