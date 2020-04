Coronavirus, Musumeci annuncia: “La Sicilia resterà chiusa, ma riparte”

Anche nella “fase 2” a Maggio la Sicilia resterà chiusa. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ha fatto una specifica richiesta al governo: “Ho appena chiesto al ministro dei Trasporti di mantenere inalterate le norme per l’accesso in Sicilia. Saranno, come sempre, i dati epidemiologici a suggerirci, nelle prossime settimane, quando avviare una lenta e graduale riapertura dei collegamenti con il resto del Mondo. Se oggi l’Isola può contare sul più basso numero di contagi lo si deve anche alla forte limitazione degli arrivi e alla disciplina del popolo siciliano”.

Musumeci è spaventato per una possibile nuova ondata di emigrati siciliani al nord che tornano con l’allentamento dei controlli.

Però vuole anche che la Sicilia riparta.

“Per riaprire e ripartire bisogna tenere conto delle specifiche esigenze di ogni territorio, in base al dato epidemiologico. Anche perché gli interessi …









