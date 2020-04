Coronavirus, le compagnie aeree sono al collasso. Perdono 1 miliardo di euro al mese

Nel 2020 i principali vettori europei sono destinati a perdere oltre la metà dei propri fatturati, per un valore mensile di circa 1 miliardo di euro. Le limitazioni negli spostamenti tra i vari Paese, nel tentativo di contenere la diffusione della pandemia di coronavirus, sta portando al collasso il sistema. Molte frontiere restano chiuse e il turismo è completamente azzerato. Restano solo i lavoratori a salire sugli aerei ma con strettissime norme di protezione individuale.

Distanza sociale di almeno un metro e mezzo (un posto si e un posto no), mascherine e guanti anche in volo più lo scan termico all’imbarco. Spostarsi in queste condizioni sta diventando sempre più complesso e a quanto pare anche nei prossimi mesi la ripresa non sarà così semplice. Se i tempi di ripresa verranno confermati, anche l’estate 2020 subirà un grossissimo ridimensionamento in termini di circolazione …









