Coronavirus, La Terza Via – PD: “Sospensione tributi locali e aperture differenziate per regione”

Sospensione tributi locali e aperture differenziate per regione per dare risposte concrete ai commercianti. Queste le proposte de La Terza Via PD per far fronte alla difficile situazione economica provocata dall’emergenza Coronavirus.

“In queste ore tanti titolari di attività commerciali stanno consegnando le chiavi ai Sindaci, una protesta pacifica e silenziosa che vuole accendere i riflettori sulla grave crisi che vivono – si legge nella nota -. Eravamo ben consapevoli che questa emergenza sanitaria avrebbe provocato anche una grossa emergenza sociale che bisogna affrontare con scelte chiare e celeri. Non c’è più tempo, le prescrizioni del governo sono state accolte dai cittadini con grande senso di responsabilità, ma alla luce dei dati siciliani, bisogna con lo stesso senso di responsabilità prevedere dal 18 maggio la riapertura differenziata, che è un gesto di solidarietà verso le regioni più colpite”.

"Se il sud riparte prima …









