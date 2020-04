Coronavirus, in provincia di Trapani sono 61 i positivi. Paziente dimesso dal Covid Hospital di Marsala

Continua ad arretrare il virus in provincia di Trapani. I casi positivi passano a 61, ieri erano 67. C’è un nuovo dimesso dal Covid Hospital di Marsala.

Così sono invece distribuiti nei vari comuni: Alcamo 14; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 10; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 3; Mazara del Vallo 3; Paceco 1; Salemi 7; Trapani 8; Valderice 7.

I ricoverati sono in tutto 5, e tutti al “Paolo Borsellimo” di Marsala, una persona in terapia intensiva e quattro al Covid. I numero totale dei tamponi effettuati dall’inizio della pandemia sono 4.606, memtre i test sierologici su personale sanitario sono 3.254. I morti in provincia sono cinque. Per quel che riguarda i guariti e i dimessi sono 57; trasferiti Villa Zina 6 e 10 le persone dimesse dal Covid-Hospital di Marsala.

Dal S.Antonio Abate (Tp) sui 9 dimessi: 3 guariti e 6 trasferiti a Villa Zina fino a completa negativizzazione. Si trovano in isolamento domiciliare 44 negativizzati. …









