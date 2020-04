Coronavirus, fase 2: cosa c’è da sapere su congiunti, autocertificazione, seconde case

C’è molta confusione sulle regole della fase 2. Anche il governo ha le idee poco chiare. E’ un grande pasticcio. Cerchiamo di mettere ordine.

Per andare a trovare i “congiunti” ci vorrà l’autocertificazione. Il modello rimarrà quello attuale. Non bisogna indicare chi sono i congiunti. Tanto per cambiare, si aspetta una circolare del Viminale per spiegare meglio con una F.A.Q., domande e risposte, sul sito del governo.

Il governo dovrà chiarire nelle prossime ore chi sono i «congiunti » ai quali si può andare a fare visita. Secondo la legge si tratta infatti di genitori, figli, nonni, nipoti e cugini. Le proteste per questa scelta avrebbero però convinto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad ampliare la rosa delle persone che si possono incontrare ai fidanzati e agli «affetti stabili». Posizione che ha generato proteste ancor più forti …









