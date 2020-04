Coronavirus, a chi spetta e come richiedere il bonus baby sitting

Il bonus baby sitting previsto dal Decreto «Cura Italia». La platea dei soggetti che possono richiedere il bonus baby sitting previsto dal Decreto sono: i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato; il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid- 19; i dipendenti del settore privato; i soggetti iscritti solo alla Gestione separata; i lavoratori autonomi (cioè artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) iscritti alle Gestioni INPS e, infine, lavoratori autonomi iscritti alle rispettive casse professionali.

Per i servizi resi a partire dal 5 marzo, nei periodi di chiusura dei servizi scolastici, il bonus baby sitting spetta ai genitori o affidatari per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori: fino a 12 anni (alla data del 5 marzo); senza limiti di età, se disabili gravi.

Gli importi previsti sono due, 600 e 1.000 euro, in ragione del tipo …









