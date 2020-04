Castelvetrano, oggi pomeriggio tamponi a 60 operatori sanitari

Sono 60 gli operatori sanitari che oggi pomeriggio saranno sottoposti all’esame del tampone in piazza Martiri d’Ungheria a Castelvetrano. La richiesta è pervenuta all’Ufficio d’igiene pubblica guidata dal responsabile Andrea Passanante dalla direzione sanitaria dell’Asp Trapani. Si tratta del proseguo della campagna avviata settimane addietro e che ha visto coinvolti sia persone che hanno accusato sintomi, parenti di persone risultate positive.

Con la formula driv-in (cioè l’esame viene effettuato senza che il conducente scenda dalla vettura) sono stati sottoposti a tampone di verifica anche persone che hanno effettuato la quarantena domiciliare e per i quali sono necessari i controlli. Intanto è notizia di ieri che tra le 10 persone positive di Castelvetrano, una è risultata negativa al tampone di verifica. Quindi i positivi in città scendono a 9.

