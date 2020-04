Castelvetrano, dispositivi digitali per le famiglie in difficoltà

Nell’ambio delle iniziative per favorire la Didattica a distanza operata dai docenti delle classi di dell’Istituto dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola Secondaria di I grado, l’Istituto ha voluto aiutare i propri alunni privi di dispositivi digitali e appartenenti a famiglie con redditi non elevati, consegnando in comodato d’uso gratuito dei dispositivi in possesso della scuola grazie anche ai fondi messi a disposizione del Ministero dell’istruzione.

La consegna è stata effettuata il giorno 28 Aprile 2020 da parte del Dirigente Scolastico Maria Rosa Barone, della prof.ssa Francesca Savaglio , con l’assistenza da parte degli operatori del gruppo NOE di Castelvetrano, ai quali va il più sentito ringraziamento e di due collaboratori scolastici del plesso Lombardo Radice

La scelta operata dall’Istituto di consegnare di persona i notebook direttamente al genitore degli alunni rientra nella consuetudine di considerare …









Leggi la notizia completa