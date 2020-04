Campobello: Piccole storie quotidiane in questo periodo di Covid-19

Quante volte ci sentiamo dire che i momenti difficili tirano fuori il meglio di ognuno di noi. In verità è un modo di dire totalmente errato, perché il meglio di noi lo abbiamo sempre dimostrato giorno dopo giorno, solo che in condizioni normali siamo troppo presi da stupidaggini e pensieri di nessun valore per renderci conto di quanto siano preziosi e importanti i piccoli gesti quotidiani che moltissime persone, intorno a noi, ci regalano ogni giorno.

Piccoli ma importanti gesti, che in questo momento di bisogno e solitudine collettiva appaiono ancora più preziosi e unici, anche se in realtà quella disponibilità, quella gentilezza c’è sempre stata.

Dai supermercati alle macellerie che finito il loro turno di lavoro consegnano a domicilio senza chiedere un solo euro in più, a chi crea mascherine e le distribuisce in modo del tutto gratuito alla popolazione.

E …









