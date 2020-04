Campobello. Circolo PD: il nostro 1° Maggio all’epoca del Covid 19

Il primo maggio giornata del riscatto dei lavoratori dopo lunghe battaglie sindacali non saremo in piazza con i lavoratori come facciamo ogni anno, perché le misure di distanziamento sociale ci impongono ancora sacrifici, tuttavia, come Circolo del Partito Democratico, vogliamo ricordare la strage di Portella della Ginestra e tutte le lavoratrici e i lavoratori.

Vogliamo dedicare il 1 maggio del 2020 a tutte le lavoratrici e i lavoratori che in queste settimane di quarantena hanno continuato a lavorare, in particolare il nostro pensiero va ai medici e al personale sanitario.

Non dimentichiamo, però, chi oggi è in difficoltà a causa di questa emergenza per la quale nessuno era preparato.

Nessuno deve rimanere indietro e il Partito Democratico si impegna ogni giorno con i suoi Ministri e Deputati, affinché dopo questa crisi tutti possano ripartire e nessuno perda il suo posto di lavoro.

Buona festa dei lavorati a tutte









