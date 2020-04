Associazioni e Comuni distribuiscono mascherine ai cittadini

Associazioni e comuni distribuiscono mascherine a cittadini e operatori sanitari in provincia di Trapani.

Il Rotary Club Trapani ha avviato la consegna di materiale ed attrezzature acquistate per l’emergenza Covid19. Il Club infatti ha già da tempo ordinato materiale ed attrezzature che stanno arrivando in questi giorni. Il Presidente Livio Marrocco ed il Segretario Leo Torre in Rappresentanza dell’intero Club hanno consegnato 500 mascherine alle Associazioni di Protezione Civile Humanitas e Angeli del Soccorso che le consegneranno alle famiglie bisognose ed in difficoltà.

“Purtroppo le mascherine – afferma il Presidente – continuano ad essere un problema in termini di reperimento e dobbiamo pensare alle fasce più in difficoltà in questo momento così complicato. Aspettiamoci un aumento anche delle stesse vista la crisi economica che ne sta derivando. Nei prossimi giorni consegneremo altro materiale anche agli operatori sanitari.”

