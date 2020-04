Asp Trapani replica ai medici: “servizi CUP in linea con disposizioni su emergenza Covid”

La direzione strategica dell’Asp di Trapani replica con una nota al Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI), relativamente alla difficoltà nella fruizione dei servizi CUP.

“La chiusura al pubblico degli uffici CUP fino a data da destinarsi- si legge nella nota – è stata disposta in applicazione alle disposizioni nazionali e regionali connesse all’emergenza Coronavirus, e dipende disposizioni normative future e non prevedibili.

La direzione aziendale – continua la nota – ha attivato immediatamente un sistema per la prenotazione delle prestazioni con priorità equivalenti a “U” (urgenti) e “B” (brevi) o ritenute indispensabili dallo specialista, secondo precise modalità: da parte del medico prescrittore avviene la presa in carico del paziente contattando direttamente il servizio erogatore (secondo le stesse modalità per le prestazioni urgenti), o direttamente dall’utente secondo le procedure indicate sul sito: www.asptrapani.it alla voce “Emergenza CUP& …









