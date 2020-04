ACI Sport ha messo a punto il Protocollo medico-scientifico per l’automobilismo sportivo tricolore

La documentazione completa verrà trasmessa al Ministro dello Sport, alla Federazione Medico Sportiva e al CONI. Il Protocollo Generale è stato messo a punto con il contributo essenziale di una equipe di medici e esperti di settore.

Un lavoro importante, un lavoro difficile che è riuscito comunque in breve tempo a produrre un documento condiviso sia dai medici, sia dei tecnici, sia dai vertici della Federazione e da quelli delle varie commissioni che comprendono tutto il variegato mondo delle discipline dello sport dell’auto.

In questi giorni abbiamo lavorato – afferma Marco Ferrari Direttore per lo Sport in ACI con tutte le componenti del nostro mondo, naturalmente in costante contatto con la Commissione Medico Scientifica, per produrre un Protocollo Generale. Il documento è stato ultimato e l’iter, già in corso, è quello di proporlo a CONI alla Federazione Medico Sportiva e …









