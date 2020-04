Visiere “Made in Castelvetrano” donate alla Polizia Municipale

L’improvvisa esplosione del Covid-19 ha sovvertito il nostro modo di vivere. In un momento di così grande difficoltà, non mancano gesti di profonda solidarietà e senso civico. Nella difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus ogni contributo fatto con entusiasmo ha un valore enorme, e in questi giorni le iniziative di cittadini e imprese per soccorrere mostrano un valore umano altissimo.

L’azienda “Lanzoni e Mandina” di Castelvetrano, leader nella lavorazione delle materie plastiche, ha donato uno stock di visiere protettive per tutto il personale della Polizia Municipale di Castelvetrano. Un dispositivo molto importante per chi opera in prima linea nel contesto emergenziale. Il dirigente della Polizia Municipale, dott. Marcello Caradonna ha espresso parole di particolare gratitudine nei confronti dell’azienda per il gradito omaggio.

