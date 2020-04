Trapani, l’amministrazione comunale impugna il Decreto Conte del 26 Aprile

Su proposta del Sindaco, Giacomo Tranchida e dell’Assessore agli Affari Legali, Dario Safina, l’Amministrazione Comunale di Trapani – con deliberazione di giunta del 27 aprile – ha conferito all’Ufficio legale dell’Ente l’incarico di impugnare il DPCM del 26 aprile 2020, con il quale, tra l’altro, all’art.1 viene prorogata la chiusura delle attività commerciali, artigianali e dei servizi, la cui ripresa è fissata in alcuni casi il 18 maggio e altri il primo giugno.

«La scelta d'impugnare il DPCM del 26 aprile 2020 – ha tenuto a precisare l'Assessore Safina – parte da due presupposti importanti, il primo attiene alla constatazione che nelle ultime settimane, in Sicilia ed in Provincia di Trapani, si registra una diminuzione sensibile della diffusione del virus e l'assenza di una pressione sul nostro sistema sanitario, ovviamente ciò grazie alla …









