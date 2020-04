Trapani, il ritorno di Mangano nel Psi

Il consigliere comunale di Trapani Silvestro Mangano ha aderito al Partito socialista. In pratica di tratta di un ritorno, considerato che con i socialisti aveva debuttato nel consesso civico e con i quali aveva concorso alle ultime Amministrative alla formazione della lista che sosteneva il candidato sindaco Vito Galluffo.

“Sono giunto a questa decisione – dichiara Mangano -sulla base di una approfondita disamina della situazione politica locale e nazionale. Il dilettantismo e il pressapochismo di questa stagione politica mi fanno auspicare il ritorno in campo con forza e autorevolezza dei Partiti politici che hanno contrassegnato la storia di questo Paese”. “Sono onorato – conclude il consigliere comunale – di rappresentare una forza politica che in questi scranni ha potuto vantare figure di grande prestigio. Il Psi assumerà in aula una posizione critica rispetto all’attuale Amministrazione, ma la nostra condotta consiliare sarà indirizzata …









