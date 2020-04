Tavolo di crisi, avanti tutta. Virzì: “Chi vuole si sieda con noi”

Avanti tutta. Anche tra le onde leggere di uno scontro oramai ufficializzato tra maggioranza e opposizione. Il vice sindaco Biagio Virzì sul Tavolo di crisi che tante polemiche ha sollevato, è categorico: «Noi andiamo avanti, abbiamo già un cronoprogramma di videocall a partire da domani con confederazioni, parti sociali, rappresentanti della ristorazione, bar, turismo, degli Ordini professionali, gli operatori della cultura e dello spettacolo e poi il sistema bancario locale». Virzì sembra avere le idee chiare su ciò che deve essere il Tavolo di crisi: «Il nostro territorio è stato decimato dall’emergenza e vogliamo che nessuno rimanga indietro, consapevoli che non siamo né legislatori e nemmeno fabbricatori di credito».

Sullo sfondo le polemiche di questi giorni, gli inviti che c’erano e non c’erano, alcune forze politiche che volevano affrontare la questione in aula consiliare (poi …









Leggi la notizia completa