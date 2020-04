Un romeno di 28 anni, V.G., latitante dal 13 giugno del 2018 è stato arrestato dalla guardia di finanza del comando provinciale di Catania durante controlli per il contenimento del contagio del Covid-19 all’ingresso del porto del capoluogo etneo.

Era ricercato in esecuzione di un provvedimento cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Frosinone, dopo una sentenza definitiva per il reato di furto aggravato in concorso di 220 chili di rame: deve scontare due anni di reclusione.









