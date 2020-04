Scuola, finalmente arrivano i concorsi per assumere 62 mila docenti

Nonostante la situazione emergenziale creata dalla diffusione del Coronavirus che ha comportato la chiusura delle scuole e l’avvio della didattica a distanza, per il mondo della scuola arrivano buone notizie. Arriva oggi la pubblicazione in gazzetta ufficiale dei bandi per i concorsi per la scuola che interesseranno l’assunzione di quasi 62mila docenti tra scuola primaria e infanzia e scuola secondaria di I e II grado. Concorsi fermi da anni la cui approvazione è arrivata soltanto lo scorso dicembre.

“Vogliamo assumere, per il prossimo anno scolastico, più docenti possibili, a partire dai precari”, ha detto lunedì la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina

Entro il 30 aprile sono, dunque, attesi quattro concorsi e le procedure concorsuali saranno due, un bando ordinario ed un bando straordinario, nel dettaglio: concorso straordinario secondaria per il ruolo: 24.000 posti; concorso ordinario secondaria: 25.000 posti; concorso ordinario infanzia e primaria: 12.863 posti; …









