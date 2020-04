Santa Ninfa: Da domani la distribuzione delle mascherine alle famiglie

SANTA NINFA. Da domani, mercoledì 29 aprile, inizierà la distribuzione delle mascherine chirurgiche a tutte le famiglie di Santa Ninfa. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Lombardino, che ha precisato che saranno gli impiegati del Comune a passare casa per casa e a lasciare una mascherina per ogni componente del nucleo familiare. Il sindaco ha ribadito che non c’è nessun caso di contagio a Santa Ninfa e che restano in quarantena ormai pochissime persone rientrate nelle scorse settimane dal Nord e dall’estero. «Stiamo anche noi programmando – ha chiarito – il lento rientro alle normali attività a partire dal 4 maggio. Bisogna però tenere a mente – ha ammonito – che si tratterà di un rientro graduale e per il quale occorrerà molta cautela». Lombardino ha infine ringraziato la popolazione per la grande compostezza e il rispetto delle regole …









