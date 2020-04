Renzi all’attacco: “Norme sulla fase 2 incomprensibili e incostituzionali”

“Chi è lo Stato per decidere se andare a trovare un cugino e non la fidanzata? Queste norme sono incomprensibili”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che annuncia: “Dirò la mia a Conte giovedì in aula al Senato”.

“Questo decreto – aggiunge – non è che io lo posso cambiare come senatore: farei un bell’emendamento. Ma perché il premier ha scelto di fare un Dpcm e non un decreto legge? Se fosse così lo cambieremmo ma invece non è così”.

Matteo Renzi definisce l’ultimo dpcm sull’emergenza coronavirus “uno scandalo costituzionale”. L’ex premier si impegna, con Italia Viva, a votare le misure economiche preparate dal ministro Gualtieri. Anche con la fiducia, se servirà. Ma fa un appello al Pd: “Ora basta, non possiamo calpestare i diritti costituzionali con un dpcm. Trasformiamo il testo in un decreto e portiamolo in Parlamento”.

