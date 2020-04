Poiatti regala 360 kg di pasta per le famiglie bisognose della Diocesi di Mazara

Il pastificio Poiatti di Mazara del Vallo ha donato 360 kg di pasta.. Serviranno per le mense sociali, destinate ai bisognosi, gestite dalla chiesa nel territorio della Diocesi guidata dal vescovo Domenico Mogavero, a Mazara, Salemi, Marsala.

La donazione è stata pertanto fatta al braccio operativo della Diocesi, la Fondazione San Vito, che è riuscita a fare riaprire la mensa sociale di Marsala: per tre giorni a settimana viene cucinata la pasta poi fatta recapitare a domicilio grazie ai mezzi del Comune di Marsala. Qui potete vedere il reportage di Tp24 sulla mensa.

Non è la prima volta che “Poiatti” dona pasta alla Fondazione San Vito.











