Petrosino: la Giunta fa marcia indietro e non chiede più i danni alla consigliera Pellegrino

Meglio tardi che mai.

A Petrosino la Giunta guidata dal Sindaco del Pd Gaspare Giacalone, dopo le polemiche degli ultimi giorni, ha deciso di ritirare il provvedimento con il quale aveva deciso di intentare una singolare causa per risarcimento danni ad una consigliera d’opposizione, Marcella Pellegrino.

Della vicenda ce nei siamo occupati su Tp24 in un articolo che potete leggere cliccando qui.

Già domenica, quando avevamo cercato di contattare, invano, il Sindaco dem Giacalone, per avere un suo commento sull’imbarazzante vicenda, era stato annunciato, informalmente, che la Giunta avrebbe pensato al ritiro dell’atto.

E finalmente oggi, dopo le polemiche suscitate dall’articolo di Tp24, è arrivato l’annullamento della delibera.

Tutto è bene quel che finisce bene.

Qui potete leggere la delibera.









Leggi la notizia completa