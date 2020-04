Palermo. Sequestrata droga nel quartiere Brancaccio: arrestato 27enne

[DROGA A BRANCACCIO: I CARABINIERI ARRESTANO UN 27 ENNE]

I Carabinieri della stazione di Palermo Brancaccio, durante un servizio antidroga, hanno tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio P.A., 27enne residente a Trabia.

I militari hanno fermato l’uomo a bordo della propria autovettura in Corso dei Mille e insospettiti dal suo atteggiamento hanno deciso di approfondire il controllo.

Nel corso della perquisizione personale sono stati rinvenuti, all’interno della tasca dei pantaloni, due panetti di hashish del peso complessivo di quasi 200 grammi.

La perquisizione è stata poi estesa anche all’interno dell’abitazione ove sono state trovate 4 piante di marijuana dell’altezza di circa 50 centimetri in una mansarda.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e sarà trasmessa al L.A.S.S. per le successive analisi.

