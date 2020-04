Oneri di concessione edilizia, “Siamo Mazara” lavora per il loro azzeramento. Quella “sciagurata” seduta consiliare-lampo del 29 dicembre 2016…

Abbiamo ricevuto una nota del gruppo civico “Siamo Mazara” al quale fa capo l’omonimo gruppo consiliare che compone la maggioranza che sostiene l’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Quinci. Ecco cosa si legge nella nota:

“Il gruppo civico “Siamo Mazara”si esprime in merito alle strategie prioritarie da adottare, per incentivare la fase di ripresa dall’emergenza sanitaria in corso. Assistenza sociale decentralizzata, al fine di evitare il radicarsi, nei quartieri più periferici, della criminalità organizzata, forte di un contesto emergenziale; inclusione sociale, con un occhio di riguardo alla disabilità; tavoli tecnici con imprenditori del settore turistico; incentivi alle imprese ed una particolare attenzione alla sanità territoriale sono le macroaree su cui si ritiene doveroso instaurare percorsi di dialogo, che portino a soluzioni concrete e fattive, per un percorso di rilancio. In merito alla ripresa economica, ritenendo …









