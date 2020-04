Non è vero che in Germania con la riapertura i casi di coronavirus sono aumentati 

Forse c’è qualcuno che gioca a fare terrorismo psicologico sulle persone, sfruttando i dati senza leggerli nella loro complessità. Da stamattina ci sono diversi articoli che riportano la notizia che in Germania, dopo l’inizio della fase 2, i casi di coronavirus sono aumentati.

Ma non è vero. Basta guardare i dati e i grafici ufficiali, aggiornati ad oggi.

Non è vero che i contagi in Germani hanno ripreso a crescere. Anzi, a dirla tutta, scende da giorni.

Ad aumentare è invece il tasso di contagiosità, il famoso R0, il dato cioè che ci dice quante persone può contagiare una persona infetta. Questo tasso prima era di 0,7. Adesso, da un paio di giorni è di 0,9.

Tra l’altro dai dati pubblicati sul sito del Robert Koch Institute (RKI) si evince proprio che questo dato è stabile.

